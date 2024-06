Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak aynı zamanda Sıla Doğu'yu da telefonla arayarak tahliye haberini verdiği anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra bazı sanıklarda duruşma salonunda hazır bulundu. Banu Parlak ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Dilan Polat'ın kızı da duruşma salonunda seyirci olarak katıldı.

BANU PARLAK ARA CELSEDE POLAT ÇİFTİNDEN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Banu Parlak celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçede Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini diğer sanıklardan yönünden ise şikayetinin devam ettiği belirtildi.

DURUŞMADA FENALAŞAN DİLAN POLAT'A BANU PARLAK'TAN DESTEK SÖZLERİ

Duruşmanın başlangıcında Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaşarak 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye ağladı. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diye destekte bulundu. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.

DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, 'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma Dilan Polat'ın cezaevine geri gönderilmesinin ardından devam etti.

“BOYUNU AŞAN İŞLERE KALKIŞTIĞI İÇİN PARLAK'IN İŞYERİNİN KURŞUNLATILMASI TALİMATINI BEN VERDİM"

Gültekin Alan isimli bir kişi tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe gönderdi. Alan dilekçesinde, "Polat ailesi hakkındaki kara para aklama davası, cumhurbaşkanına ve cumhur ittifakına kumpas davasıdır. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Ayhan Bora Kaplan ve kumpas davası neyse bu dava da öyledir. Barış Boyun, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet eden, terörle mücadele kapsamında görev yapan kahramanlardan biridir. Ben de zamanında aynı görevlerde bulunmuştum. Daltonlar ve Barış Boyun benim emir komuta zincirimdedir. Boyunu aşan işlere kalkıştığı için Parlak'ın işyerinin kurşunlatılması talimatını ben verdimö dediği belirtildi.

“POLAT ÇİFTİ VURDURMUŞTU BENDEN SONRA BANU PARLAK'IN İŞLETMESİNİ KURŞUNLATTILAR"

Tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, “Beni Polat çifti vurdurmuştu benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur" dedi. Engin Polat ve babası tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.

SAVCI TUTUKLULUK DEVAM VE DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı dosyanın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesi talebinde bulundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

“ADALET ARIYORUZ ANCAK BULAMIYORUZ"

Tutuklu sanık Engin Polat, “Suçsuz günahsız 9 aydır suçsuz yere tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorumö ifadelerini kullandı. Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Diğer sanıklarda tahliye ve beraatlarını talep etti.

BANU PARLAK'I GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMA DAVASINDA POLAT AİLESİNE TAHLİYE KARARI

Mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakim, dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti.

BANU PARLAK'IN POLAT AİLESİNİN TAHLİYESİNE SEVİNDİĞİ ANLAR

Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak aynı zamanda Sıla Doğu'yu da telefonla arayarak tahliye haberini verdiği anlar kameraya yansıdı. Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin ise "Dilan'ı gördünüz yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti. Sana bu prim fazla bile. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" şeklinde yaptığı açıklama ile Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi. İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi