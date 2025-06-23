Van’da akran ve siber zorbalığın, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) Van Temsilcisi Ferhat Men, bu sorunun hem okullarda hem de dijital platformlarda vuku bulduğunu söyledi.

Özellikle siber zorbalığın, sosyal medya ve çevrimiçi uygulamalar üzerinden gençleri manipülatif toplulukların etkisi altına soktuğunu belirten Men, Van’da akran zorbalığının en başarılı okullardan, en dezavantajlı bölgelere kadar her yerde yaygın olduğunu ifade etti.

“ZORBALIK, OKULLARDAN SANAL DÜNYAYA TAŞINDI”

Men, “Van’da akran zorbalığı, eğitim düzeyi fark etmeksizin okullarda ciddi bir sorun. En başarılı okullardan en dezavantajlı olanlara kadar, zorbalık oranları alarm verici düzeyde. Bu durum, öğrencilerin okula devamını engelliyor, akademik başarılarını olumsuz etkiliyor ve ruh sağlığı üzerinde derin yaralar bırakıyor. Zorbalık, travmatik etkileri uzun süreli ve kalıcı olan bir sorun. Çocuklar okuldan soğuyor, dışlanıyor ve yalnız hissediyor. Zorbalık, okullardan sanal dünyaya taşındı ve gençlerimizin geleceğini tehdit ediyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının siber zorbalığı körüklediğini söyleyen Men, “Zorbalık, dijital çağda siber boyuta taşındı ve Van’da bu sorun hızla yaygınlaşıyor. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, gençler sosyal medya platformlarında zararlı içeriklere kolayca maruz kalıyor. Zorbalık, bireylerin ruh sağlığını derinden etkiliyor. Eğitimci, zorbalığa uğrayan çocukların yalnızlık, depresyon ve travma gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirtiyor. Bu çocuklar, okuldan uzaklaştıkça riskli ortamlara daha kolay çekiliyor. Toplumsal düzeyde ise, zorbalık sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasını engelliyor” şeklinde konuştu.

Zorbalık gibi sorunların ruhsal travmalara ve madde bağımlılığı gibi riskli davranışlara yol açtığını dile getiren Men, “Zorbalık, sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da çöküşe sürüklüyor. Çocuklar, destek bulamadıkları için riskli davranışlara yöneliyor. Zorbalıkla mücadele için sistemsel ve toplumsal adımlar şart. Bu çözümleri ise şu şekilde aktarabilirim: eğitim ve farkındalık, ailelerin eğitimi, toplumsal işbirliği, önleyici çalışmalar, kurumsal destek, bir çocuğun gözünden yalnızlık.” şeklinde konuştu.