Kapsamı

Devlet erkanı, aşağıdaki gibi çeşitli unsurları içerebilir:

Cumhurbaşkanı: Devletin en yüksek yöneticisi.

Başbakan: Hükümetin başı ve yürütme organının lideri.

Bakanlar: Çeşitli bakanlıkların yöneticileri.

Milletvekilleri: Yasama organında görev yapan temsilciler.

Yargı Mensupları: Yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri.

Askeri Yetkililer: Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey askeri komutanlar.

Anlamı

Devlet erkanı, devletin işleyişi, yönetimi ve politika oluşturma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bu terim, resmi törenlerde ve devlet protokolünde sıkça kullanılır. Devlet erkanının bir araya gelmesi, önemli kararların alındığı toplantılarda veya resmi etkinliklerde dikkat çeker.