Beşparmak köyünde 60 koyunla besicilik yapan 58 yaşındaki Yüzgüllü, Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanmak için 2019'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Proje kapsamında 240 koyun hibe edilen 6 çocuk sahibi Yüzgüllü, kışın yaylada yazın da ahırda baktığı koyun sayısını 6 yılda 1020'ye çıkardı.

Hayvanlardan elde ettiği ürünleri satarak ailesini geçindiren Yüzgüllü, aldığı destek sayesinde hem işlerini büyüttü hem de kardeşlerine iş imkanı sağladı."Refah seviyemizi yükselttik"

Yüzgüllü, AA muhabirine, 60 koyunla besicilik yaptığını ve 2019'da hibe desteğiyle 240 koyun alarak işletmesini büyüttüğünü söyledi.

Bu tür destekleri hayvancılığın gelişmesi için yararlı gördüğünü belirten Yüzgüllü, "2019'dan bu yana hayvan sayımı 1000'in üzerine çıkardım. Şu anda 1020 hayvanım var. Yaz mevsiminde hayvanlarımız için çoban tutuyoruz, kışın da kendimiz bakıyoruz. Besicilerin faydalanması için bu tür desteklerin çoğalmasını istiyoruz." dedi.

Dedelerinden kalma çiftçiliği sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Yüzgüllü, şunları kaydetti:

"Arazilerimiz var. Kaba ve ince yem ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Devlet desteğiyle işimizi büyüttük, refah seviyemizi yükselttik. Erkek kuzuları satarak yatırıma çeviriyoruz. Koyunlardan elde ettiğimiz sütle peynir ve tereyağı yapıyoruz ve şehirdeki müşterilerimize satıyoruz. Yalnız başıma bu işin üstesinden gelemediğim için kardeşlerim yardım ediyor. Ailece bu işte çalışıp geçimimizi sağlıyoruz. İşimizin patronuyuz. Kimseye muhtaç olmadan kazancımızı kendimiz sağlıyoruz. Yazın hayvanlarımızı yaylada besliyoruz, kışın ise köyde bakıyoruz."

Projeden memnun olduğunu dile getiren Yüzgüllü, "Bu tür projeler çok önemli. Her besicinin bundan faydalanmasını istiyoruz. Devlet ve millet el ele verirse daha iyi günler önümüzde olur. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.