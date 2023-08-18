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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Son zamanlarda Van'daki kira fiyatları arttı. Van genelinde artış gösteren kira fiyatları kiracıları zora sokarken, daha uygun fiyatlara ev bulmak isteyenler TOKİ konutlarına yöneldi.

Deva Partisi Van İl Başkanı Erkan İrven, sosyal medya hesabından kira fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİRA ARTIŞLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALIYOR"

Fahiş kira artışlarının barınma sorununu beraberinde getirdiğini dile getiren Deva Partisi Van İl Başkanı Erkan İrven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, "İnsanlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma, şuan garip ve fahiş kira artışlarıyla içinden çıkılmaz bir hal alıyor."

"TOPLUMSAL SORUNLAR ARTACAKTIR"

Acilen tedbir alınması gerektiğine vurgu yapan İrven, "Yöneten iradenin, çok acil bir şekilde kalıcı ve sahici bir tedbir alması gerekmektedir. Aksi takdirde, içinden çıkılmaz, toplumsal sorunlar artacaktır" ifadelerini kullandı.