Türkan ve Ömer Odunci çifti, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaşadıkları derin duygusal süreçle birlikte anlamlı bir karar aldı. Ömer Odunci'nin deprem bölgesinde yürüttüğü gönüllü yardım çalışmalarının ardından, bir çocuğun hayatına dokunmak, ona güvenli bir yuva sunmak amacıyla koruyucu aile olma başvurusunda bulundular. Yaklaşık bir yıl süren değerlendirme sürecinin ardından, 5 Ocak 2024 tarihinde küçük Yiğit'in ailesi olmaya hak kazanan Odunci çifti, kısa sürede güçlü bir bağ kurarak ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkan ve Ömer Odunci çifti, yaşadıkları bu süreçte çevrelerinden gelen önyargılara rağmen kararlı duruşlarını sürdürdü. "Aile olmanın temeli sevgidir" anlayışıyla hareket eden çift, toplumda koruyucu ailelik bilincinin artmasına da katkı sundu. Koruyucu aileliğin sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir sevgi bağı olduğunu vurgulayan Odunci ailesi, diğer ailelere de ilham verdi.

Yiğit'in evlat edinilme sürecinden bahseden 29 yaşındaki anne Türkan Odunci, "Bir çocuğa aile olmak istedik, hayatına dokunmak istedik. Yiğit, 5 Ocak'tan beri bizimle. Tam bir aile olduk. Oğlum, geldikten 2 gün sonra hava değişiminden dolayı hastalandı. Sürekli kucağımda olmak istediği için bu süreç bizi birbirimize daha kolay bağladı. Oğlum benden kopamıyor, ben ondan kopamıyorum. Bana hayat arkadaşı oldu. Birlikte çıkıp birlikte geliyoruz, beraber büyüyoruz, birlikte öğreniyoruz. Biz başvuru yaparken insanlar ‘yapamazsınız, üstesinden gelemezsiniz, kendi çocuğunuz gibi olmaz' dedi. Ama öyle bir şey olmadı. Yiğit bizsiz yapamıyor, biz onsuz yapamayız" şeklinde konuştu.

Tunceli'de bir doğalgaz firmasında kontrol mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki baba Ömer Odunci, "Biz buna 6 Şubat depremi zamanında karar verdik. O zaman Adıyaman'a yardıma gitmiştik. Başvurumuzu o dönem yaptık. Ondan bir yıl sonra 5 Ocak 2024'te Yiğit yanımıza geldi. Yiğit bizim eve neşe kattı. Onunla ayrı bir bağ kurduk. Yaklaşık 2 yıldır bizimle beraber. Biz mutluyuz, o da mutlu. Mutlu bir şekilde geçinip gidiyoruz şu an" dedi.

"Çocuklara verebileceğiniz en güzel hediye ailedir"

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan ise, "Koruyucu aile hizmetimiz, bakanlığımızın en önemli hizmetlerinden bir tanesi, en kıymetli çalışmalarından biri. Devlet himayesinde, koruma altındaki çocuklarımızı sevgi dolu ailelerimizin yanına veriyoruz. Onlar bakımını sağlıyorlar. Bu anlamdaki çalışmaları bizler de gördükçe motive oluyoruz. Tunceli'de 15 koruyucu ailemiz var, 22 çocuğumuz koruyucu ailelerin himayelerindeler. Takiplerini bizler yapıyoruz. Koruyucu aile hizmeti bizlerin umutla baktığı projelerden bir tanesi. Çocuklara verebileceğiniz en güzel hediye ailedir. Onlara gülümseme sağlayabilecek, mutlu edebilecek en kıymetli çalışma onlara aile olmaktır. Lütfen koruyucu aile olma noktasında tedirginlik yaşamayın. Kurumlarımıza başvuru yapın. Bizler zaten sizlerin şartlarını ve durumlarını değerlendiriyoruz, uygun gördüğümüz ailelerimizi koruyucu aile yapıyoruz" dedi.