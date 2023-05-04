6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde, 3 ay süreyle ilan edilen olağanüstü (OHAL) 9 Mayıs’ta sona erecek.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremden etkilenen Maraş, Antep, Hatay, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Urfa ve Malatya’da 3 aydır devam eden OHAL’in kaldırılacağını açıkladı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Yavuz, “OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak” diye konuştu.

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