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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Van'da ön seçime gitti. Binlerce kişinin oy kullandığı seçimlerde Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eş başkan adayları belli oldu.

Van'da DEM Partili delegeler, Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerin belediye başkan adaylarını oylamak için sandık başına gitti. İlçelerin belediye meclis üyelerini de oylayan delegeler, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere katılacak isimleri belirledi.

İşte ön seçimden çıkan isimler:

DEM PARTİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Abdullah Zeydan

Neslihan Şedal

DEM PARTİ İPEKYOLU BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Cevdet Altındağ

Canan Uzunay

DEM PARTİ TUŞBA BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Ümit Keser

Hanım Akkoş

DEM PARTİ EDREMİT BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Cemil Komi

Rabia Başak Koç

DEM PARTİ ERCİŞ BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Baran Bilici

Güler Temel

DEM PARTİ SARAY BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Davut Acar

Kadın adayı komisyon belirleyecek.

DEM PARTİ ÇALDIRAN BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Fettah Hasçelik

Kadın adayı komisyon belirleyecek.

DEM PARTİ ÇATAK BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Reşat Eraslan

Kadın adayı komisyon belirleyecek.

DEM PARTİ GEVAŞ BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI

Bedrettin Dinçer

Kadın adayı komisyon belirleyecek.