Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Van'da ön seçime gitti. Binlerce kişinin oy kullandığı seçimlerde Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eş başkan adayları belli oldu.
Van'da DEM Partili delegeler, Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerin belediye başkan adaylarını oylamak için sandık başına gitti. İlçelerin belediye meclis üyelerini de oylayan delegeler, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere katılacak isimleri belirledi.
İşte ön seçimden çıkan isimler:
DEM PARTİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Abdullah Zeydan
Neslihan Şedal
DEM PARTİ İPEKYOLU BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Cevdet Altındağ
Canan Uzunay
DEM PARTİ TUŞBA BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Ümit Keser
Hanım Akkoş
DEM PARTİ EDREMİT BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Cemil Komi
Rabia Başak Koç
DEM PARTİ ERCİŞ BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Baran Bilici
Güler Temel
DEM PARTİ SARAY BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Davut Acar
Kadın adayı komisyon belirleyecek.
DEM PARTİ ÇALDIRAN BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Fettah Hasçelik
Kadın adayı komisyon belirleyecek.
DEM PARTİ ÇATAK BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Reşat Eraslan
Kadın adayı komisyon belirleyecek.
DEM PARTİ GEVAŞ BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYLARI
Bedrettin Dinçer
Kadın adayı komisyon belirleyecek.