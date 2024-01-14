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Van Valiliği, buzlanma ve don uyarısı yaparak, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Bugün (Pazar) il genelinde gece ve sabah saatlerinde havanın az bulutlu ve açık olmasına (ayaza çekmesi) bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklenmektedir" denildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildiren Valilik, "Karayolu ulaşımında buzlanma ve don olayına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" diye kaydetti.