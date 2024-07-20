"Debriefing" kelimesi İngilizce'den dilimize geçmiş bir terimdir ve anlamı şöyledir:

Debriefing: Bir görev, toplantı, durum vb. sonrasında katılımcılardan o konuyla ilgili bilgi, fikir, izlenim ve değerlendirmelerinin alınması işlemi.

Örneğin, bir askeri operasyon sonrasında komuta kademesinin, görevden dönen personelden o operasyonla ilgili bilgilerin, gözlemlerin ve değerlendirmelerin alınması işlemine "debriefing" denir.

Dolayısıyla "dedublüman" kelimesi, Türkçe'de kullanılan anlamlı bir kelime değildir. "Debriefing" kelimesinin Türkçe'ye uyarlanmış bir formu olarak karşımıza çıkmış olması muhtemeldir.