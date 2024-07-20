"Debriefing" kelimesi İngilizce'den dilimize geçmiş bir terimdir ve anlamı şöyledir:
Debriefing: Bir görev, toplantı, durum vb. sonrasında katılımcılardan o konuyla ilgili bilgi, fikir, izlenim ve değerlendirmelerinin alınması işlemi.
Örneğin, bir askeri operasyon sonrasında komuta kademesinin, görevden dönen personelden o operasyonla ilgili bilgilerin, gözlemlerin ve değerlendirmelerin alınması işlemine "debriefing" denir.
Dolayısıyla "dedublüman" kelimesi, Türkçe'de kullanılan anlamlı bir kelime değildir. "Debriefing" kelimesinin Türkçe'ye uyarlanmış bir formu olarak karşımıza çıkmış olması muhtemeldir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi