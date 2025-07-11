Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) çerçevesinde, mikro ve küçük işletmeler ile kooperatiflere yönelik yeni bir destek programı başlattı. “İmalat Sanayinde Yeşil Dönüşüm Hızlandırma Programı” adıyla duyurulan bu girişim, bölgedeki işletmelerin çevre dostu üretim süreçlerine geçişini desteklemeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program, yeşil teknolojilere yatırım yapmak isteyen işletmelere teknik ve mali destek sağlayarak, bölgenin ekonomik ve çevresel dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında bölgede düzenlenecek bilgilendirme toplantılarının takvimi ise şu şekilde;

Hakkari: 14 Temmuz Pazartesi, 13:30 | Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Muş: 16 Temmuz Çarşamba, 13:30 | Muş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Bitlis: 17 Temmuz Perşembe, 10:30 | Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu

Erciş: 18 Temmuz Cuma, 10:30 | Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Van: 18 Temmuz Cuma, 14:30 | Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu