Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak ‘Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı duyurdu. Bu kapsamda, 19-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Van’da düzenlenecek “Proje Yazma Eğitimi” ile katılımcılara proje geliştirme, yazım ve sunum süreçlerinde rehberlik edilecek.

Eğitim, özellikle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve üniversiteler için önemli bir alan sunuyor.

Bu eğitim aynı zamanda, katılımcılara proje geliştirme, yazım ve sunum süreçlerinde rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Eğitimin ardından düzenlenecek program kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve üniversitelere toplam 100 milyon TL’lik finansman destek sağlanacak.

Finansman, projelerin uygulanması, seçilmesi ve sunulması süreçlerinde Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun olarak sağlanacak ve TRB2 Bölgesi’ndeki tarihi ve kültürel mirasın ön plana çıkarılması hedeflenecek.