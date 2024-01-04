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Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'24) katılan Atay, AA muhabirine, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Fuarlar sayesinde gençlerin kariyer planlama imkanı bulduğunu aktaran Atay, etkinliklerde kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile birebir temas kurma fırsatı yakalayan gençlerin iş ve staj görüşmeleri yapabildiğini, atölye çalışmalarında kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimler kazandığını belirtti.

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 2019'da başladığını anımsatan Atay, şunları kaydetti:

"Devletimiz 81 ile üniversiteler kurdu. İlköğretim ve ortaöğretimdeki altyapı tamamlanmıştı. Yükseköğretimde de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner projesi dahilinde bu sorun ortadan kalktı. Üniversite potansiyelinin iş hayatına yansıması, arz ile talep yani üniversite öğrencileri ile işverenleri bir araya getirmemiz gerekiyordu. Gelişmiş sayılan ülkelerde uygulanan yöntemler var. Ülkemizin özel şartları göz önünde bulundurulduğunda bununla ilgili yapılacaklar belliydi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması talimatını vermişti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak çalışmalara başladık. Tüm üniversitelere Kariyer Merkezi kurduk. Merkezlerin hem fiziksel hem de uzman altyapısını tamamladık.

Yetenek Kapısı diye dijital bir platform oluşturduk. Yetenek kapısına şimdiye kadar dünya üniversitelerinden 2 bin 600'den fazla öğrenci kaydoldu. Şu an sisteme 1 milyon 800 bin öğrenci ve mezun ile 10 binin üzerinde işveren kayıtlı."

"Ülkemizdeki her bir genci yetenek olarak kabul ediyoruz"

İşverenlerle öğrenci ve mezunların buluştuğu objektif, dinamik bir altyapılarının olduğunu aktaran Atay, "Tüm üniversitelerde kariyer merkezleri var. Buna bölgesel kariyer fuarlarını eklemek gerekiyordu. Fuarları özellikle merkeze uzak bölgelerde düzenliyoruz. 11 ilde düzenlenen organizasyonları 126 üniversitenin işbirliğiyle yapıyoruz. Biri ev sahibi diğerleri paydaş üniversiteler oluyor." dedi.

Van YYÜ ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF'24) coşkulu, yoğun bir katılımla gerçekleştiğini vurgulayan Atay, "Van gibi köklü bir il bugüne kadar düzenlenen en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yapıyor.

Son derece coşkulu geçiyor. 200'den fazla şirket stant açtı. Tüm bakanlıklar, kurumlar, özel sektörler burada. Bölgedeki şirketlerin de fuarda standı var. Gençlerle buluşuyorlar. Bugünün öznesi öğrenciler ve hayata atılmak isteyen gençler." diye konuştu.

Oluşturdukları ekosistemin önemli kriterinden birinin de Ulusal Staj Programı olduğuna dikkati çeken Atay, şöyle devam etti:

"Yurdun dört bir köşesindeki gençlerimize objektif, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen bir sistem çerçevesinde hizmet veriyoruz. 2023'te binlerce öğrenciye staj yaptırdık. 4 yıl önce bir üniversiteden 2 ila 10 civarında başvuru yapılırken şimdi 3 bin 500-4 bin düzeyinde katılım oluyor. Ülkemizdeki her bir genci yetenek olarak kabul ediyoruz.

Sadece büyük kentlerde, adı daha çok duyulan üniversitelerde okuyan öğrenciler tek yetenekli değil. Devlet olarak asli görevimiz tüm gençlerimize fırsat eşitliği sunmaktır. Kimin yetenekli olduğunu hayat gösterir. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 'Çok iyi bir sosyoekonomik çevrede doğup, kolejlerde okuyup sonra çok iyi bir üniversiteyle kariyer hayatına devam etmek bir başarı kriteri değil' demişti.

Kimin daha çok başarılı ve yeteneğe sahip olduğunu onlara sunulan fırsatlarla bilebiliriz. Biz bunu yapıyoruz. Batı ülkeleri bunu yapıyor mu? O bizi ilgilendirmez. Çok yaptıklarını zannetmiyorum. Çünkü büyük zenginliklerle büyük sefaletlerin aynı sokaklarda, aynı caddelerde olduğunu görüyoruz."