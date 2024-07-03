Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyonda düşüş döneminin başladığını aktaran Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında piyasa beklentilerinin altında, yüzde 1,64 oranında arttığına dikkati çekti.

Yılmaz, "Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir." bilgisini verdi.

Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemenin, fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir." ifadelerini kullandı.

"Dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz"

Yılmaz, enflasyondaki düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımının da olumlu yönde gelişeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."