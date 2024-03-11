Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranımız da yüzde 49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derece önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi.