Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, MADEN-İŞ tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 60 gün süreyle ertelendi. Karara göre, grev ertelemesi getirilen iş yerleri şu şekilde;

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı,

- Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü,

- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü,

- Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Emet Bor İşletme Müdürlüğü.