Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, Van’da karşılık buldu. AK Parti'nin Van'daki tüm ilçe başkanlıkları, Türk bayraklarıyla donatıldı.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, yapılan çalışmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Gültepe, “Türkiye'nin bu yeni sürecini destekliyor, terörsüz bir yaşam istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine tüm ilçe başkanlıklarımıza Türk bayraklarımızı astık. Bu önemli süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Van genelindeki bu anlamlı hamle, hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de terörsüz bir gelecek yolunda verilen toplumsal desteğin sembolü oldu. AK Parti Van İl Teşkilatı, sürecin devamında da benzer etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.