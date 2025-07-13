AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az 9 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir ev, İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.

UNRWA: İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellediği marttan beri yetersiz beslenme vakaları arttı

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozduğu mart ayından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ağır ablukaya dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin ablukayı sıkılaştırdığı mart ayından bu yana Gazze'deki UNRWA kliniklerinde yetersiz beslenme vakalarında artış olduğu vurgulanan açıklamada, "Mart ayından beri UNRWA'nın bölgeye herhangi bir insani yardımı ulaştırmasına izin verilmedi." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde temel tıbbi malzemelerde ciddi kısıtlamaların olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle de yetersiz beslenmeden etkilenen başta çocuklar olmak üzere durumu kritik vakalara müdahale etmeye özen gösterildiği ifade edildi.