Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Türkiye olarak Gazze meselesinde ilk günkü kararlılığımızı devam ettiriyoruz.

(Terörsüz Türkiye) Komisyonun son kararını sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz.

(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak daha önce İstanbul'da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız.

(Suriye) Ülkemizin milli güvenliği söz konusu olduğunda hangi adımları attığımız herkesin malumu. Benzer tehlikeyle tekrar karşılaşırsak gereğini yaparız.

İsrail'e diplomatik baskının hissedilir derecede artırılması, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşımının önünün açılması ertelenemez bir mecburiyettir.

CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir.