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Emeklilerin serzenişini duyduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlara tüm şartların zorlanacak emeklileri memnun edecek adımlar atılması talimatı verdiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, depremin maliyeti nedeniyle bütçe imkânlarının kısıtlı olduğunu dile getiren ekonomi kurmaylarına Erdoğan “Başka kalemlerden tasarruf edin, emekliye verin” dedi.

Bu kapsamda, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emeklilere yapılacak iyileştirme konusunda ‘Etki analizi’ çalışması yaptığı öğrenildi. 15 milyondan fazla emekli için yapılacak maaş artışlarının bütçeye maliyeti, bu maliyetin hangi kalemlerden kesinti yapılarak karşılanabileceği yönünde bir rapor hazırlandığı belirtildi.

EMEKLİLERİN ARA ZAM BEKLENTİSİ

Emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklinin ara zam beklentisinin 8 bin 77 lira seyyanen zam olduğunu söyledi.

Ergün “Memurlara, temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca, emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı” dedi.

"GELEN ZAMLAR EMEKLİLERİN SOLUĞUNU KESTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın emeklilere yönelik açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan TÜED Başkanı Ergün, bu açıklamaların emeklilerde büyük bir beklenti oluşturduğunu ifade etti.

Ergün “Ancak her geçen gün emeklilerimizin kayıplarının telafisi daha da zorlaşmakta, alım gücümüz giderek erimekte. Emekli aylıkları, bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez duruma geldi. Sağlık harcamalarına yetişemez hâle gelen emekli, dul ve yetimlerimiz, artık sağlıklı beslenme sorunları da yaşamakta. Art arda gelen zamlar emeklinin soluğunu kesti. Acil tedbirlerin alınması, artık kaçınılmaz oldu” açıklamasını yaptı.

Kaynak:süperhaber