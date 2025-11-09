Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zafer sonrası barış rüzgarları esiyor, Türkiye olarak memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan'la senkronize şekilde Ermenistan'la normalleşme sürecini yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece yardım konusu değil, aynı zamanda insanlık meselesidir"

"Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze’ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Bu konteynerlerle bölgeye en üst düzeyde imkan sağlayacağız"

"Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan’ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz"

"(Pakistan-Afganistan gerilimi) Bu hafta Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, üçlü olarak Pakistan ziyareti yapacak"

"Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil"

"Nüfus artış hızında maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır, bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez"

"Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye’deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz"

"CHP Genel Başkanının sözleri, suçlamaları aslında kendi durumlarını tariften ibaret. Krizden beslenme, kaostan medet umma, gündem olma alışkanlığının devamı"