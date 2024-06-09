Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların enflasyonla ilgili yaşadığı zorlukların artık sona erdiğini belirtti. Erdoğan, "Enflasyonun artık düşüşe geçeceğini ve tek haneli rakamlara ineceğini" vurguladı.

Enflasyonda Zor Dönem Geride Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığına değinerek, "Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığından kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için uyum içinde çalışıyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi başarıyla tamamladık. Artık enflasyonda en zor dönemin geride kaldığına inanıyoruz. Büyüme oranları da olumlu seyrediyor," dedi.

2002'de 1 Haftada Yaptığımız İhracatı Şimdi 1 Günde Yapıyoruz

İhracattaki başarıları vurgulayan Erdoğan, "2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. Fildişi kulelerinde oturanlar bunu anlamayabilir, ama sizler çok iyi biliyorsunuz," diye konuştu.

Başarıyı Takdir Etmenin Önemi

Erdoğan, ihracatçılara teşekkür ederek, "Başarıyı takdir etmek yeni başarıların da önünü açar. Bu ülkenin vatandaşlarının bu başarıdan gurur duymaması mümkün değil. 150 bin ihracatçımıza, Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum," dedi.

İhracatçılara Destek: Döviz Bozdurma Zorunluluğu Azaltıldı

Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek, "İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak," şeklinde konuştu.

Türkiye Ekonomisi Dünyada İlk 17 Arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüme ve gelişme sürecini değerlendirerek, "Bölgemizdeki çatışmalara ve depremler gibi büyük felaketlere rağmen ekonomiyi başarıyla yönetiyoruz. Türkiye ekonomisi dünyada ilk 17 ekonomi arasında yer alıyor," dedi.

Merkez Bankası Rezervleri Artıyor

Makine ve teçhizat yatırımlarının 18 çeyrektir arttığını belirten Erdoğan, "Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 45.2 milyar dolar artışla 143.6 milyar dolara yükseldi. Türk ekonomisi emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor," diye ekledi.

Yeni Dönemin Baş Aktörü Türkiye Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası doğrudan yatırımlarda güçlü bir canlanma göreceğimize inanıyorum. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için adımlar atacağız. Türkiye, yeni dönemin baş aktörü olacaktır. Ekonomi yönetimimiz, başta ihracatçılar olmak üzere iş dünyasını daha sık bilgilendirecek," dedi.

2023 Yılı İhracat Rakamları Rekor Kırdı

Erdoğan, "2023 yılında ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılını 255.4 milyar dolar mal ihracatı ve 101.7 milyar doları hizmet ihracatı ile toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Mayıs ayında 24.1 milyar dolarlık ihracatla tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamını kaydettik," şeklinde bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve enflasyonla mücadelede atılan adımlar hakkında önemli bilgiler sundu. Erdoğan, vatandaşlara ve ihracatçılara gelecekte daha iyi günlerin geleceği mesajını verdi.