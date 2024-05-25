Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren herkesin yanındayız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl mayısta 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık martta 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum. Bölgemizdeki krizlere, mahalli idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmak. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Tüm dünyanın içinde olduğu bu sancılı dönemi Türkiye ve Türk ekonomisi açısından inşallah tarihi bir sıçrama tahtasına dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz.Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz." dedi.