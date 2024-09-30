Fiyat Köpüğü Yavaş Yavaş İniyor

Erdoğan, önümüzdeki süreçte bu sürecin hızlanacağını belirterek, ekonomik iyileşme yönünde umut verdi toplantıda, ticari hayatı olumsuz etkileyen fırsatçılığa karşı alınacak tedbirler de gündeme geldi ve fahiş fiyat artışları ile etiket oyunları yapanlara yönelik denetimlerin arttırılacağı ifade edildi. Ayrıca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine özel yatırım ve turizm projelerinin hızlandırılacağı vurgulandı; yerel kalkınma hamlelerinin teşvik programı ise önümüzdeki haftalarda ilan edilecek