Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç kültürümüzün merkezinde yer alır.Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Devrim niteliğinde adımlar attık.

Toplu ikramiye sözleşmesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: "BAŞKA ÇALACAK BİR KAPI BULAMADIN MI?"

Ülkesini yurt dışına şikayet edenler kaybedecek. Ana muhalefetin başındaki zat, medya kuruluşlarını Batı'ya şikayet ediyor. Başka çalacak bir kapı bulamadın mı? Bizim kültürümüzde bu tarz bir anlayış asla yoktur.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin istiyoruz. Kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günü idari izin kapsamında aldık."