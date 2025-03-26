Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri iç belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Şubat ayında zirveyi gören tüp fiyatları Ramazan ayı boyunca sabit kalmıştı.

Doğal gazın doldurma gazları olarak satıldığı tüplerin güncel fiyatları, Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla satılıyordu.

Ramazan ayının bitmesine kısa bir zaman kala ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte, hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüp fiyatları açıklandı.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. İşte, güncel tüp fiyatları…

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 223 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 995 TL

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 995 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 995 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL