Ankara Altınpark Expo Fuarı alanında düzenlenen “Anadolu’dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı”na katılan Çukurca Kaymakamlığı da ilçenin tanıtımını yaptı. Fuarın ilk gününde ‘Zap Vadisi’ markası adı altında üretilen Çukurca'nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı standa ziyaretçiler yoğun bir gösterdi.

Burada konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, bölgeden yaşanan huzur ortamıyla birlikte insanların tarım alanında üretime büyük bir katkı sağladığını belirtti. Kaymakam Kumcu, yıllarca terörle anılan Çukurca’nın artık İstanbul ve Ankara'da bulunan güven ve huzur ortamıyla eşdeğer olduğunu ifade etti.

Yerli ve ata tohumundan üretilen susamların 400 yıllık taş değirmenlerde öğütülerek tahine dönüştürüldüğünü belirten Kaymakam Kumcu, Çukurca tahininin tescillendiğini ve dünyanın birçok yerine gönderildiğini kaydetti.