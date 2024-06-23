Portekiz'in Türkiye'yi 3-0 yendiği maçın ardından, Arda Güler Ronaldo ile selamlaşmak istemişti. Ancak Ronaldo'nun Arda'yı görmezden gelmesi büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Ronaldo, soyunma odası koridorlarında Arda ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi. Ronaldo, Arda'ya gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için sahaya çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi.

Haberlere göre, Ronaldo ile Arda arasında hiçbir problem bulunmuyor. Ronaldo'nun Arda'yı görmezden gelmesinin kasıtlı bir hareket olmadığı belirtildi.

Ronaldo'nun açıklamaları, sosyal medyadaki tartışmaları sonlandırırken, iki yıldız oyuncu arasındaki saygı ve iyi ilişkilerin devam ettiği görüldü.