Patlama Anında Yaşanan Korku Dolu Anlar

Patlamanın ardından apartmanda ve çatlaklarda ciddi hasar oluştu. Yaralıların bildirildiği ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama, ani büyük bir gürültüyle birlikte oldu ve çevredeki insanlar için patlamaların yaşandığını anladı.

Çorum Valisi'nden Korkutan Açıklama

Çorum Valisi Ali Çalgan, patlama sonrasında yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında 2 kişinin parçalarının ağır olduğu belirtildi. Olay yeri trafiğe kapatılırken, güvenlik şeritleri oluşturuldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da durumu değerlendirerek, patlamanın enerjiden kaynaklandığını ifade etti ve can kayıpları ile yaralıların ailelerine başsağlığı diledi.

Soruşturma ve Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın meydana geldiği binada, Ahlatçı Holding'e bağlı Çorumgaz ekipleri incelemeye başladı. Vali Çalgan, olay yerindeki incelemelerini sürdürürken, etkilenen bölümün ciddiyetle takip edildiğini belirtti. Hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, evlerin zarar görmesi için geçici barınma alanlarının sağlanacağı ifade edildi.