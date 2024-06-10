Ulusal yayın yapan Kanal 31, yayın haklarının sona ermesi nedeniyle bugün gece yarısı itibarıyla yayın hayatına son verdi. Kanal, son yıllarda izleyici kaybı yaşamış ve ekonomik zorluklar nedeniyle zor günler geçirmişti.

Kanal 31'in yayın akışında son dönemde dikkat çeken unsurlar şöyleydi:

Gündüz Kuşağı: Kadın programları ve CNBC-e dizilerinin alt yazılı tekrarları

Hava Karardığında Kuşağı: Talk showlar

Gece Kuşağı: e2 dizileri ve CNBC-e dizilerinin (13+) tekrarları

Ancak yetersiz reklam gelirleri ve reytinglerdeki düşüş, kanalın sürdürülebilirliğini zorlaştırmıştı. Mevcut yayın haklarının 31 Ocak 2016 tarihinde sona ermesi, Kanal 31'in bu tarihte kapanmasına neden oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kanal 31'in faaliyetlerini sonlandırması, Türk medya pazarındaki yoğun rekabet ve ekonomik koşulların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kanal, son dönemde izleyici kaybı yaşamış ve atılması gereken adımları zamanında atamamıştı.

Kanal 31'in kapanması, Türk medya sektörünün zorlu günlerden geçtiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ekonomik belirsizlikler ve reklam pastasındaki paylaşım mücadelesi, bazı kanalların yayın hayatına son vermesine neden olabiliyor.