Alınan bilgiye göre, başsavcılık bugüne kadar 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurdu.

Bu kapsamda, Ankara Adliyesinde ifade vermeye gelecek yeni tanıkların olduğu ayrıca olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldığı öğrenildi.

Başsavcılığın tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazdığı, belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Bu araştırmaların ardından şüpheli ifadelerine geçileceği, iddiaların araştırılıp delillerin toplanması sonrasında başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar vereceği bildirildi.

İddianame tanzim edilmesi durumunda başsavcılık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulacağı, delillerin iddiaları desteklemediği durumda ise takipsizlik kararı verileceği belirtildi.

Ayrıca eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbir talebiyle açtığı davada mahkemenin ara karar kurarak, "parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması" şeklindeki ihtiyati tedbir istemini reddettiği ancak deliller toplandığında mahkemenin esas hakkında kararını vereceği öğrenildi.

Soruşturmada gizlilik kararı olmadığı ve gizli tanık bulunmadığı, dosyanın, CHP parti merkezi avukatlarınca da istenildiğinde incelenebileceği kaydedildi.