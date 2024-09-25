Altın Piyasası Yükselişte!

Bu ani yükseliş, piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratırken, uzmanların tahminleri de gündemi sarıyor yükselen altın fiyatlarının arkasında yatan sebepler arasında, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler bulunuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın genişlemeci para politikası ve faiz indirimleri, yatırımcıların altına yönelmesine yol açtı. Ekonomik verilerin gösterdiği gibi, bu süreç önümüzdeki yıllarda da devam edebilir.

Güvenli Liman Olarak Altın

Yatırımcılar, bu dönemde altını düşük getiriye sahip diğer yatırım araçlarına göre daha karlı bir seçenek olarak değerlendirmeye başladı. Doların zayıflaması ve Çin’in açıkladığı teşvik paketleri, altın talebini artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. Tüm bu dinamikler, altının güvenli liman olma statüsünü güçlendiriyor.

Gelecek İçin İki Senaryo

Jeopolitik gerginliklerin artması ve altın arzındaki yapısal açıklar, fiyatların yüksek kalmasına neden olabilir. Ancak bazı uzmanlar, global ekonomik toparlanmanın daha hızlı gerçekleşmesi durumunda, altına olan talebin azalabileceği konusunda uyarıyor. Bu belirsizlikler, yatırımcıların karar alma sürecini karmaşık hale getiriyor.

İslam Memiş'ten Çarpıcı Tahminler

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için gram altın fiyatının 4500 lira seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Yatırımcılara aceleci davranmamaları konusunda uyarılarda bulunan Memiş, önümüzdeki dönemlerde altın fiyatlarının rekor kırmaya devam edeceğini vurguladı. Ekonomik gelişmelerin bu süreçte kritik rol oynaması bekleniyor.