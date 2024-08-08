Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir" denildi.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Roblox'un internet adreslerinde çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile siteye erişimin engellenmesini talep etti. Adana 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi uyarınca; Roblox'un internet adreslerinde içeriğe erişimin engellenmesine, ayrıca yine bu adreslerde yer alan internet içeriklerinin çıkartılması kararını verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN 'ROBLOX' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı ile çevrimiçi oyun platformu Roblox’un Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" dedi.

'TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ YÖNDE KULLANILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Tunç, "Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.