Düzenlemeye göre, mobil operatörlerde yurtiçi arama dakikası 4,11 TL'yi, SMS ücreti ise 2,93 TL'yi geçemeyecek. Bu karar sayesinde vatandaşlar, 2026 yılına kadar aşırı zamlı tarifelere karşı korunmuş olacak ve 5G öncesi dönemde fiyat istikrarı sağlanacak.

BTK, telekomünikasyon sektöründe fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla yeni azami ücret tarifesini yürürlüğe soktu. Buna göre, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacak. Bu karar, operatörlerin 5G yatırımları veya ihale bedelleri gerekçesiyle yüksek zam talebinde bulunmasının önüne geçti. Yeni düzenleme, 5G'nin 1 Nisan 2026'da devreye girmesine kadar fiyat istikrarını korumayı amaçlıyor.

5G İHALESİNDE REKOR TEKLİF: 3,5 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 5G ihalesinde üç büyük operatör, toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif sunarak 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı. Şirketler, bu bedeli üç eşit taksitte ödeyecek ve 2026 yılına kadar altyapılarını 5G'ye uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Türkiye, bu tarihten itibaren 5G teknolojisini resmi olarak kullanmaya başlayacak.

YENİ TAVAN ÜCRETLER AÇIKLANDI

BTK'nın yayımladığı yeni azami ücret tarifesi şöyle:

Yurtiçi arama dakikası: 4,11 TL

Yurtdışı arama dakikası: 48,68 TL

Yurtiçi SMS: 2,93 TL

Yurtdışı SMS: 8,54 TL

Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

Bu ücret sınırları, 2026 yılına kadar geçerli olacak ve tüketicilerin ani zamlarla karşılaşmasını engelleyecek.

SIM KART VE HAT İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZEN

SIM kart değişikliklerinde garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz kalırken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatasından kaynaklanan değişimlerde 180,06 TL alınacak. Hat açma ve kapama işlemleri ise 183,68 TL olarak belirlendi.

TAAHHÜTSÜZ ABONELER İÇİN YÜZDE 32 ZAM SINIRI

BTK'nın yeni düzenlemesiyle 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla %32 oranında zam yapılabilecek. Örneğin, 300 TL'lik bir paketin yeni fiyatı 400 TL'yi aşamayacak. Bu sınır, özellikle taahhütsüz aboneler için koruma sağlayacak.

TARİFE KARŞILAŞTIRMASI ARTIK E-DEVLET'TE

BTK'nın hayata geçirdiği "Tarife Karşılaştırma" hizmetiyle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden operatörlerin sunduğu tarifeleri karşılaştırabilecek. Kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi kriterleri tek platform üzerinden analiz edebilecek.

5G DÖNEMİNE DENGELİ GEÇİŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte 5G'ye geçiş sürecinde hem fiyat istikrarı hem de rekabet dengesi korunacak. BTK'nın aldığı önlemler, operatörlerin maliyet gerekçesiyle fahiş zam yapmasının önüne geçerken, vatandaşın bütçesini de koruyacak. 2026 itibarıyla Türkiye, 5G teknolojisine dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikasıyla adım atacak.