Cem Gölbaşı'nın Gözaltına Alınma Süreci Detaylandırıldı

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri olarak tanınan Cem Gölbaşı ve beraberindeki kişilerin, bir kişiye peruk takarak tehdit ettiği iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Tv 100'de konuşan polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını duyurdu. Tosunoğlu, olayın perde arkasını detaylı bir şekilde aktararak mafyavari nitelikteki bu hareketi eleştirdi.

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Tosunoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, Cem Gölbaşı'nın 27 yaşındaki bir kişiyi tehdit ederek peruk takıp görüntü yayınlattığı iddiaları ciddi suçlamalara yol açtı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ve diğer kişileri gözaltına alırken, suçlamalar arasında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçları da bulunuyor.