Çatak ilçesinde bu gün öğlen saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sırmalı Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçmtu, ve duvarları zarar gördü.

Alacayar Mahallesi'nde de fırtınadan dolayı toplam 30 ev, ahır, tandır ve 200 yakın ceviz ve kayısı ağacı zarar görürken, birçok evde orta ve ağır hasar meydana geldi. İhbar üzerine giden Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, her 2 mahallede çalışma yaptı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.