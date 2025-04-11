AK Parti, Karayoları Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme için kolları sıvadı. 200 maddeden oluşan kanunun 32 maddesi için çalışmalara başlayan AK Parti, yeni yasa için teklif vermeye hazırlanıyor. Yeni yas teklifi için İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ve etki analizlerini inceleyerek son 2 yılda trafik kazalarının nedenleri incelendi.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti yeni düzenleme ile trafik cezalarını yüzde 100 ile yüzde 200 arasında artıracak. Kırmızı ışıkta geçmek veya hız ihlali gibi durumların caydırıcı bir hale gelmesi için ceza miktarlarının artırılması planlanıyor. Yapılan düzenleme ile kırmızı ışık ihlalinin cezası şu şekilde olacak:

1 yıl içinde 3 kere ihlal eden sürücünü ehliyetine 3 ay el konulacak

Aynı yıl içinde ikinci kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 135 gün el konulacak

-Aynı yıl içinde üçüncü kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 180 gün el konulacak.

Hız sınırını 5 kere yüzde 30'dan fazla aşan sürücülerin ehliyetine el koyma cezası 1 yılda 3 yıla çıkarılacak.

CEZASI 10 YILA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR!

Alkollü araç kullanımında da ceza miktarları artırılacak. Buna göre, araç kullananların sürücü belgesine en az bir yıl süreyle el konulması planlanıyor.

0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen 6 aylık ehliyette el koyma cezası 1 yıla çıkarılacak. Üst sınırı 5 yıl ehliyete el konulması olan bu cezanın iki katı oranında artırılması da gündemde.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması da gündemde.

HER SENE TEST EDİLECEKLER!

Ehliyet alma şartlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşların trafikte belli şartları yerine getirmemesi durumunda trafikten ömür boyu men edilmeleri gündemde. Fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan 65 yaş üstü sürücüler trafiğe çıkamayacak. 65 yaş üstü her sürücü her yıl bir kez bu testlerden yaptırma gerekecek.