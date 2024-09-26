Barış Boyun: Mafyanın Yeni Yüzü

Casperlar çetesi'nin korkunç gerçekleri, 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ı katleden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti’ye sahip çıkan çete, sosyal medya üzerinden devlete yönelik alaycı açıklamalar yaparak cesaretlerini sergiledi Barış Boyun, 1984 doğumlu olup Malatya kökenli bir isimdir. Başlangıçta Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak faaliyet gösteren Boyun, zamanla suçlarını uluslararası boyuta taşıyarak karanlık işlere yönelmiştir. Daltonlar Çetesi ile yakın ilişkileri olan Boyun, Kolombiya'nın ünlü kartellerinden esinlenen bir suikast timi kurarak adını cinayetlerle duyurmuştur.

Barış Boyun'un İtalya'daki Yakalanışı

Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde Türk ve İtalyan güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklandı. Bu operasyon, Türkiye ile İtalya arasındaki suç işbirliğinin ve mafya savaşlarının derin bağlantılarını gözler önüne serdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boyun’un iadesini talep ettiği belirtiliyor.

Daltonlar Çetesi ile Gizemli Bağlar

Barış Boyun'un liderliğindeki Casperlar Çetesi, Balkan mafyasıyla iş birliği yaparak cinayetleri taşeronluk usulüyle gerçekleştirmiştir. Daltonlar Çetesi, bu yapılanmanın önemli bir parçası olup, Barış Boyun'un emirleri altında hareket eden bir grup olarak dikkat çekmektedir. Ancak son günlerde yaşanan çatışmalar, bu iki çete arasında bir ayrışmanın habercisi olabilir.

Çetenin Korkunç Cinayetleri ve Topluma Etkisi

Casperlar Çetesi, yalnızca iç çekişmelerle değil, aynı zamanda ülke genelinde yaşanan birçok cinayetle de anılmaktadır. 2021'den bu yana, çete tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 20 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edilmektedir. Çete, Anadolu kasabalarından gençleri tetikçi olarak bünyesine katarak gücünü artırmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye’nin güvenlik ve adalet sistemine yönelik ciddi tehditler oluşturuyor.