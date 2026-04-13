İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek ele geçirilmiştir.

TCK 188 ve 191 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 14.9 gram metamfetamin, 18.49 gram esrar maddesi, 28.82 gram bonzai maddesi, 4.2 gram marihuana maddesi, 10 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 153 şahıs yakalanmış, 750 bin 820 TL adli para cezası ve 161 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.