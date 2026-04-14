Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki entegre katı atık tesisi bölgesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelan, bölgede büyük çapta hasara yol açtı. Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket ettiği olayda, tesis kullanılamaz hale gelirken kara yolunda ise derin yarıklar oluştu.

Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Birlik Başkanı Fahri Şakar, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Şakar, heyelanın şiddetini 7 ve üzeri büyüklükteki bir deprem sonrası oluşan tabloya benzetti. Şakar, "Tesisimiz, 2011 yılında başlatılan ve yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle desteklenen bir projedir.

Yer tahsisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yapılmıştı. Yaşanan heyelan sonrası bakanlığımızın kararı doğrultusunda tesisimizi tamamen kapattık. Şu an sahaya çöp kabulü yapmıyoruz. İlçelerdeki çöpler geçici olarak eski usul vahşi depolama alanlarına yönlendirilecek" dedi.

Heyelanın boyutlarına dikkat çeken Şakar, riskin sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 2 milyon metreküp bir toprak kaymasından bahsediyoruz. Tesis binamızın durumu oldukça kötü ve maddi hasar büyük. Heyelan, tesisin bin ila bin 800 metre üst kısmında başladı ve hareketlilik kara yoluna doğru ilerlemeye devam ediyor.

Can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Onarım çalışmasına henüz başlayamıyoruz çünkü bölgedeki hareketlilik ve risk sürüyor. Bu hafta bakanlık yetkilileri ile bir araya gelerek tesisin geleceğini kararlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki derin yarıklar ve kara yolundaki çatlaklar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istenirken, yetkililerin sahada izleme çalışmaları devam ediyor.