CarX Street Hakkında

Motorunuzu çalıştırın! CarX Street'te yüksek oktanlı bir yolculuğun tadını çıkarın!

CarX Street'in dinamik açık dünyasında sokak yarışlarının heyecanını yaşayın ve Sunset City'nin efsanesi olun. Otoyollarda ve şehir sokaklarında gerçekçi yarışlara dalın veya CarX Drift Racing 2'nin yapımcıları tarafından sunulan yüksek hızlı drift yarışlarına katılın. CarX Teknolojisi'nin gerçekçi araç davranışları ve kapsamlı araç ayar seçenekleri ile hayalinizdeki aracı inşa edin ve kişiselleştirin, kulüpleri fethedin ve geniş dünyanın her köşesini keşfedin.

CarX Street'in Temel Özellikleri

Kariyer Modu: Hız yapmayı mı yoksa drift yapma sanatını mı öğrenmek istediğinize karar verin ve çeşitli yarış senaryolarında deneyim kazanın. Kulüplere katılın, patronları yenin ve şehrin en iyi sürücüsü olduğunuzu kanıtlayın. Aracınızın potansiyelini özelleştirilebilir parçalarla açın, araçlarınız için evler satın alın ve her yarış modu için özel koleksiyonlar oluşturun.

Dinamik Ortamlar: CarX Street'in devasa dünyasında, gün ve gece değişimlerini deneyimleyin; dilediğiniz zaman, ister gündüz ister gece, sürüş yapma imkanı sunuyor.

Geliştirilmiş Araç Ayarı: Oyun, aracınızı belirli yarışlara uygun hale getirmek için parçaları değiştirme ve modifiye etme imkanı sunan detaylı bir araç oluşturma sistemi içeriyor. Aracınızın motorunu, şanzımanını, gövdesini, süspansiyonunu ve lastiklerini geliştirin; hatta eşsiz bir araç oluşturmak için motoru değiştirme seçeneğini de değerlendirin.

Görsel Araç Özelleştirme: Araçınızın aynaları, farları, ışıkları, yan etekleri, tamponları, jantları ve daha fazlası gibi görsel unsurlarını özelleştirerek kendinize özgü bir görünüm oluşturun.

Gerçekçi Mobil Yarış Deneyimi: Aracınızın kontrolünü tamamen elinize almanızı sağlayan etkileyici fizik ve kontrolleri ustalıkla yönetin. Mobil yarış deneyimini canlandıran yüksek kaliteli grafiklerle olağanüstü açık dünyayı keşfedin.