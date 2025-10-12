Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46), saat 17.30 sıralarında tekneyle balık tutmak için Saroz Körfezi’ne açıldı. Balık Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle tekne alabora olarak battı. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkan Orhan Yavaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan Salih Kocaman’ın cansız bedeni ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalış timleri tarafından 10 metre derinlikte batan teknenin yanında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA