Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla "100. Yıl Şenliği" adlı program düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başta olmak üzere, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, kurum yöneticileri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Etkinlikte Çayda Çıra Halk Oyunu gösterisi sergilenirken, "Sessiz Çığlık" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Programda ayrıca şiir dinletisi gerçekleştirildi ve Elazığlı ses sanatçısı Ömer Çapar, sevilen eserleri seslendirdi.

Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ülkede akıl ve ruh sağlığı alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Hatipoğlu açıklamasının devamında, " 12 Ocak 1925 tarihinde ülkemizde iki hastane kuruldu. Doğu'da Elazığ'da, diğeri de Manisa'da. Bu iki hastane çok uzun yıllar ülkemizde akıl ve ruh sağlığı alanında, İstanbul'dan sonra Anadolu'da kurulmuş iki ihtisas hastanesi olarak hizmet veriyor. Ben de 30 yıllık idarecilik hayatım boyunca daima Gölbaşı'nda, Çüngüş'te, Yavuzeli'nde çalışırken, daha sonra da Adana'ya ekleniyor. Sürekli olarak bir şekilde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı gönderirdik. Aynı zamanda Cumhuriyeti kuran iradenin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1923 yılının, Cumhuriyetin ilanının iki yıl sonrası bu iki hastaneyi kuruyor olmaları, ve benzeri hastaneler de var, 100. yılını kutlayan, ne kadar uzak ve ileri görüşlü insanlar olduğunu da bize gösteriyor. İstiklal Savaşı'nı yapmış, yeni Cumhuriyeti ilan etmiş olan bir kadro, akıl ve ruh sağlığı alanında iki önemli hastaneyi Anadolu'da birbirinden çok farklı coğrafyalarda kurma iradesini ortaya koyuyorlar. Bu onların aynı zamanda gerçekten ne kadar uzak görüşlü, geleceği okuyan liderler olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Kendilerini de bu vesileyle, rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Program, plaket takdimleri ile son buldu.