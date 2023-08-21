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Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kızılay Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Karakuş ve beraberindekileri makamında kabul ederek, ilçede ilk kez kadınlara yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasını görüştü. İlçedeki kan bağışı kampanyalarına genellikle erkeklerin iştirak ettiği ve kadınların kan bağışına rahat şekilde gidemedikleri için İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde kadınlara özel kan bağışı kampanyası düzenlenmesi kararı alındı.



Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede düzenli olarak yapılan kan bağışı kampanyalarına genellikle erkeklerin katıldığını belirterek, “Ancak ilçemizde bayanların da daha rahat bir şekilde katılım sağlayarak kan bağışında bulunabilmeleri için Kızılay’daki yetkililerimizle bir araya geldik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde (ADEM) bayanlara has kan bağışı düzenlenmesi kararlaştırılarak, daha çok kan bağışı elde edilecektir” dedi.

İlçede ilk defa böyle bir uygulamanın düzenlendiğini belirten Kaymakam Türker, “Kızılay bundan sonra düzenli şekilde ilçemize gelip, sadece kadınların gidip eğitim aldığı ve sosyalleştiği aile destek merkezlerinde kan bağışı yapabilmeleri için bilgilendirme ve destekleme çalışmaları başlattı. Yapılan çalışma sonrasında aile destek merkezinde ilk kez yapılan bayanlara özel kan bağışı kampanyasına katılan 30 bayan katılımcı 30 ünite kan bağışında bulunarak ilçede bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Bundan sonraki çalışmalarımıza belediye başkanlığı ile diğer kurumlarımızın da katkı ve destekleriyle bayanların daha fazla kan bağışı yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri ise kadınlara yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Türker’e teşekkür ederek, “Düzenlenecek olan kan bağışı kampanyalarına bayanların da katılım sağlamaları bizler için önem arz etmektedir. Yapılan ilk çalışmada 30 bayanın kan bağışında bulunması ve bundan sonra yapılacak olan kampanyalarla daha çok canın kurtulmasına vesile olmasını sağlayacaklar” dediler.

Kızılay yetkilileri, Kaymakam Türker’e desteklerinden dolayı plaket takdim etti. iha