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Beyazıt ve Azerbaycan caddelerinde başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokakları estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Ensari, "Daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarının bittiği mahallelerimizde üstyapı iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte eksiklerin giderilmesi ve iyileştirme anlamında çalışmalarımız sürecek." dedi.