Wanhaber / Haber Bülteni

Çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz yaz spor okullarına rekor katılım sağlandı.

Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Judo, Taekwondo, Dağcılık ve Atletizm olmak üzere 8 branşta uzman eğitmenler eşliğinde 2 ay sürecek yaz okullarına toplam bin 480 başvuru yapıldı.

Tüm katılımcı sporcuların malzeme ihtiyaçları da Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacağı yaz okullarının antrenman takvimi önümüzdeki günlerde belirlenecek.