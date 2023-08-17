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Van genelinde yıpranan yaya geçidi çizgi çalışmalarını yeniden boyatan Van Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan yıpranan yol çizgilerini de yeniden belirgin hale getiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bu kapsamda İskele Caddesi, Atatürk Lisesi karşısında yaya geçitlerini yeniden boyattı. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerini yeniden boyatan ekipler, boyama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yıpranan ve silinen yol çizgilerinin belirgin hale gelmesi için Büyükşehir ekipleri, cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yaya ve trafik güvenliğine öncelik veren Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de yol ve yaya geçidi boyama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda ekipler İskele Caddesi, Atatürk Lisesi karşısında termoplastik ve sarı renkteki soğuk yol çizgisi ile trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi adına çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında yaya geçidi çizgileri çift komponent boya ile yeniden belirgin hale getirildi. Boyası tamamlanan çizgilerin üstüne belirginleştirmek için cam tozu serpilirken, bu sayede çizgiler hem gece, hem de gündüz dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor. Bu sayede sürücülerin güvenli sürüş yapmaları da sağlanmış oluyor.

van bölge gazetesi