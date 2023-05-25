Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Van Müzesinde gerçekleştirilen 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşlarının minyatür olarak sergilendiği "Altın Çağ'da Bilim" sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

20 Nisan’da ziyaretçilerine kapılarını açan sergi, her gün yüzlerce kişiyi ağırlarken, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile de merkez ve kırsal ilçelerdeki öğrenciler sergiye getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle sergiye gelen öğrenciler, sergi hakkında yetkililerden bilgi alıp minyatür eserleri inceliyor.

Sergiyi gezen öğrenciler, çok büyük keyif aldıklarını ve birçok konuyu öğrendiklerini belirtirken, öğretmenler ise bu tür sergilerin öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyleyip Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli eserlerin mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor. Serginin haziran ayı sonuna kadar Van Müzesi’nde ziyarete açık olacağı bildirildi.İHA