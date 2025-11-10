Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Önder Koç ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Van Devlet Tiyatrosu'nda devam eden programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum amirleri, askeri erkan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
