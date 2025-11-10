Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kooperatiflerin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve rekabet kabiliyetini artırmak amacıyla 2020'den bu yana yürütülen KOOP-DES kapsamında, kooperatiflere hibe destekleri sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun biçimde, üretimin tabana yayılması, kadınların ve girişimcilerin güçlenmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

KOOP-DES Programı ile kooperatiflere makine-ekipman ve demirbaş alımları, sergi ve fuar katılımları ile nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler sunuluyor.

Bu kapsamda, 2020-2024 yıllarında 772 kooperatifin 826 projesi için alınan hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira oldu.

Sağlanan bu desteklerle, kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendiriliyor, istihdam olanakları artırılıyor, yerel ekonomilerde katma değer oluşturuluyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanıyor.

Destek limitleri artırıldı

KOOP-DES'in 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi de tamamlandı. Buna göre, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesi, hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, 2025 için 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Destek sağlanacak iller, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

Bu projelerle, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerin rekabet gücü ve sürdürülebilirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kooperatiflerin ihtiyaçları, artan maliyetleri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak, 2025 yılı çağrı döneminde KOOP-DES kapsamındaki destek limitlerinde artışlar gerçekleşti. Bu doğrultuda, makine-ekipman ve demirbaş alımı destek limiti, 2024 yılında 400 bin lira iken 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılımı destek limiti 60 bin liradan 150 bin liraya , nitelikli personel istihdamı desteği de azami iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltildi.

Bu artışlar sayesinde kooperatiflerin, üretim altyapılarını modernize etme, pazarlama kapasitelerini artırma ve daha fazla istihdam sağlama imkanına kavuşması hedefleniyor.